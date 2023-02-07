SON DAKİKA | Oteller depremzedelere açıldı

Bu çerçevede, AKTOB yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyeleriyle yoğun bir çalışma ve iş birliği içerisinde olduklarını duyuran Kavaloğlu, "Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda iletişimimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı bu ağır tabloda, zarar gören vatandaşlarımızın bölgemizde konaklamalarına yönelik olarak oda tahsisinde bulunan ve bulunacak konaklama tesislerimizin yönetimlerine müteşekkiriz. Kriz Merkezi ile iletişimimiz 7/24 devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili iletişim kanallarımızdan sizleri bilgilendiriyor olacağız" diye konuştu.

TÜROFED'DEN İLK ETAPTA 9 BİN 450 ODA

Türkiye Otelciler Federasyonu'ndan (TÜROFED) yapılan ilk duyuruda, herkesi derinden sarsan deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren TÜROFED olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda çalışmalara derhal başlandığı belirtilerek, bu çalışmalar neticesinde an itibarıyla 17 bölge derneğinin desteğiyle 9 bin 450 odayı deprem bölgelerindeki koordinasyon merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, depremzedeler için hazır bulundurdukları açıklandı.