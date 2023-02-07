Mehmetçik adeta seferber oldu! TSK’ya ait uçaklar depremzedeler için havada mekik dokuyor...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Deprem bölgesine gün boyu, arama kurtarma ekipleri, ekipmanları ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler gece boyunca da devam etti.

Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

TSK'nın "hava yardım koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı | Video

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

TSK İNSANİ YARDIM TUGAYI ARAMA KURTARMA TABURU GECE BOYU OSMANİYE'DE GÖREV YAPTI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremler çerçevesinde TSK İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu'nun Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığını belirtti.

TSK'ya ait ambulans uçaklar depremzedeler için havalandı | Video

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşımızın yanında TSK İnsani Yardım Tugayı'nın Arama Kurtarma Taburu da Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı" denildi.

MSB, TSK İNSANİ YARDIM TUGAYI'NIN BİR KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN KURTARMASINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı'nın Osmaniye'de bir kişiyi enkaz altından çıkarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. TSK İnsani Yardım Tugayı'nın Arama Kurtarma Taburu da Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

MEHMETÇİK, DEPREM BÖLGESİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.

MSB: "MEHMETÇİKLERİMİZ, ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN KURTARILMASI İÇİN CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ"

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçiklerimiz, gün boyu devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla mücadele etti" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, gün boyu devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla mücadele etti.

Mehmetçiklerimiz enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken, bir yandan da vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yaptı" ifadeleri kullanıldı.

TCG İSKENDERUN GEMİSİYLE, DEPREM BÖLGESİNDEN 98 YARALI MERSİN'E TAHLİYE EDİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 98 kişinin, TCG İskenderun gemisiyle İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin, depremde yaralananların tahliyesine devam ettiği belirtilerek, "Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

MALATYA'DA MEHMETÇİK ÇADIR KURUYOR



Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için mehmetçik çadır kurmaya başladı.



Depremler sonrası ekipler tarafından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, kentin birçok noktasında oluşturulan noktalarda mehmetçik çadır kurmaya başladı. Kurulan çadırlara vatandaşların tahliyesi sağlanırken, arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.