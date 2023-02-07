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Giriş Tarihi: 7.2.2023 10:37

TSK'nın "Hava Yardım Koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan "Hava Yardım Koridoru"nda 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı.

İHA
TSK’nın Hava Yardım Koridoru 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "Hava Yardım Koridoru" oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile onların ekipmanları ve yardım malzemeleri taşınırken, faaliyetler gece boyunca da devam etti.

"A400M NAKLİYE UÇAKLARININ DA BULUNDUĞU 37 HAVA ARACI İLE 154 SORTİ DESTEK UÇUŞU YAPILDI"
Yardım faaliyetleri çerçevesinde, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalarda doğrultusunda deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı. Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın da uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.
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TSK'nın "Hava Yardım Koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı
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