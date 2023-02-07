Ümraniye’den depremin yaraları sarmak için yardımlar yola çıktı

Ümraniye Belediyesi Kapalı Pazar Alanı'nda depremzede ailelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar, deprem bölgesine ulaşmak üzere TIR'larla yola çıkmaya başladı.

Isıtıcı, battaniye, kışlık çadır, hijyen seti, gıda kolisi, çocuk bezi, uyku tulumu gibi çeşitli acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırlarının 3'ü 6 Şubat akşamı yola çıkmıştı. 7 Şubat'ta da yardım tırları yine depremzedelere ulaşmak üzere yola çıkmaya devam ediyor. Ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet Ümraniye Belediyesi Kapalı Pazar Alanı'nda toplanan yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

'TÜRKİYE'MİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Yardımların toplandığı alanda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ben şuna inandım ki Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Geride kalan hastalarımıza sağlık diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz deprem yerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde hakikaten inanılmaz işler başarılıyor. Deprem 10 büyük ilde etki gösterdi, maalesef 130 kilometrelik büyük bir alanda etkili oldu. 6 bine yakın ev yıkıldı. Tabii bize düşen de hem belediyeler hem Ümraniye halkı hem bütün Türkiye halkı olarak el ele, gönül gönüle vermektir" açıklamasını yaptı.

'YARDIMLAR GİTMEYE DEVAM EDECEK"

Ümraniye halkından alana yoğun şekilde yardım eşyaları getirildiğini de vurgulayan Yıldırım sözlerine şunları ekledi: "Lojistik merkezimizde, Deprem Afet Koordinasyon Merkezi olarak burayı kullandık. Dün akşam görmeliydiniz, küçük çocuk eline almış bir kraker getiriyor. 80 yaşında bir teyzemiz çocuk bezi getiriyor. Yani duygulanmamak elde değil. Burası ana baba günüydü. Yüzlerce insan giriyor. Tekrar çıkıyor ve malzeme getiriyor. Bir taraftan paketleniyor. TIR'larla gönderiliyor. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için. Bugün ve bu hafta inşallah bu devam edecek. Halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu merkezimize yardım göndermeye devam etsinler."

Öte yandan Kahramanmaraş depreminin 1'inci günü Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tüm personel ve araç teçhizatlarıyla en hızlı şekilde deprem bölgelerine intikal ettiler. Deprem bölgesine hareket eden kurtarma ekibi ise şöyle; 11 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, 3 Arama Kurtarma aracı, mobil ikram aracı, kapalı kasa kamyonet aracı, 5 adet araç, 13 personel, 5 AFAD personeli, 2 tır, 1 ekskavatör, 2 Beko Loder ve 1 eskort aracı Adana'ya varışından sonra Hatay'a görev alanına geçti.