Vagonlar, eve dönüştü! 3 bin 400 depremzedeye konaklama imkanı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından tüm kamu kurumları harekete geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremzedelerin soğuk kış gününü dışarda geçirmemeleri için harekete geçti.
VAGONLAR YUVAYA DÖNÜŞTÜ
Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hazırlanan vagonlarla 3 bin 400 vatandaşın konaklamasına imkan sağladı.SON DAKİKA: Deprem felaketinin boyutu o görüntüyle ortaya çıktı! İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Gözyaşları sel olup aktı!