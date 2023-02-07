Vagonlar, eve dönüştü! 3 bin 400 depremzedeye konaklama imkanı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından tüm kamu kurumları harekete geçti.