Haberler Gündem Haberleri Vagonlar, eve dönüştü! 3 bin 400 depremzedeye konaklama imkanı
Giriş Tarihi: 7.2.2023 11:31

Vagonlar, eve dönüştü! 3 bin 400 depremzedeye konaklama imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da temin ettiği vagonlarla 3 bin 400 vatandaşın konaklamasına imkan sağladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Vagonlar, eve dönüştü! 3 bin 400 depremzedeye konaklama imkanı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından tüm kamu kurumları harekete geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremzedelerin soğuk kış gününü dışarda geçirmemeleri için harekete geçti.

VAGONLAR YUVAYA DÖNÜŞTÜ

Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hazırlanan vagonlarla 3 bin 400 vatandaşın konaklamasına imkan sağladı.

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Vagonlar, eve dönüştü! 3 bin 400 depremzedeye konaklama imkanı
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