Valilikten fahiş fiyatlarla ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Şanlıurfa başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

Depremi fırsat bilen bazı işletmeler ürünleri stokladı, fiyatları yükseltti. Tepkiler üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Valilik, "Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.