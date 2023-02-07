Bir mucizevi kurtuluş haberi daha! Yanına düşen testere kangren olmaktan kurtardı

Sağ kurtulan Adnan Fırat, kurtuluşunun ardından hastanede 'Bu da geçti şükür' notu ile bir fotoğraf paylaştı ve şunları söyledi: "Çok şükür kurtuldum arkadaşlar. Şu an Adana Hastanesi'nde tedavi altındayım. Allah hepinizden razı olsun. Demiri kestim şükür Allah'a. Allah herkesin yardımcısı olsun"

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