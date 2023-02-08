10 ilde deprem seferberliği! atv ve A Haber’den 24 saat canlı yayın

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Türkiye devleti ve milletiyle seferber oldu. Felaketin vurduğu 10 ilimizden anlık ve doğru bilgiler ise atv ve A Haber canlı yayınlarıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Türk halkı umutla gelecek güzel haberleri bekliyor.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık peş peşe depremler 85 milyonun yüreğini dağladı. Ne yazık ki her geçen dakika can kaybımız artıyor. Uzmanlar tarafından Yüzyılın Felaketi olarak tanımlanan depremler nedeniyle Türkiye seferber oldu.

10 İLDEN 24 SAAT CANLI YAYIN

atv ve A Haber ise canlı yayınlarla bölgedeki son durumu vatandaşlara aktarmayı sürdürüyor. Depremin vurduğu 10 ilimiz Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan anlık bilgiler geliyor. Mucize kurtuluşlar, özel görüntüler ve kurtarma çalışmaları atv ve A Haber yayınlarıyla çok sayıda muhabir tarafından Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor.