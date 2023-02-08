52 saat sonra acı haber geldi.. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı

Merkez 12 Şubat İlçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan Seçkin Apartmanı, 7.7'lik depremde yerle bir oldu.
Deprem sırasında bir fabrikada gece vardiyasında olan Ümit Suçağı, depremden kaçarak kurtuldu. Eşine telefonla ulaşamayınca hemen eve gelen Suçağı, apartmanın yerle bir olduğunu gördü.
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ
Ümit Suçağı, deprem anından itibaren enkazın önünden biran olsun ayrılmadı.
Oturduğu kaldırımdan çalışmaları izleyen Suçağı, depreminin üzerinden 52 saat geçtikten sonra önce mutlu haberi ardından da acı haberi aldı. Enkazdan önce anne Ayşegül sağ olarak çıkartıldı.
Annenin, Çocuklarının da yanında olduğunu söylemesi üzerine ekipler çalışmalarını o yönde yaptı. Ancak çok geçmeden acı haber geldi. Önce Buğra'nın ardından da kız kardeşi Buğlem'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
BENİ BIRAKIPTA NEREYE GİDİYORSUNUZ?
Ümit Suçağı çocuklarının cesetlerini görünce sinir krizi geçirdi. Çocuklarını görüp teşhis etmek isteyen Suçağı, en acı teşhisi yaparak, 'Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz' diyerek gözyaşlarına boğuldu.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!