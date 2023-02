Acı, hüzün ve gözyaşı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki ayrı depremin vurduğu 10 ilde yıkılan yüzlerce binanın altında kalan vatandaşları çıkarmak için olağanüstü seferberlik sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 53 bin 317 arama-kurtarma ekibi bölgede görev yaparken, yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar ise umutla bekliyor. Depremin üzerinden iki gün geçmesine rağmen sağ kurtulanlar umutları artırırken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların naaşları da ailelerine teslim ediliyor.Depremdeenkaz altında kalanların yakınları endişe ve umutla bekliyor. Binlerce enkazda olduğu gibi 11 kişinin göçük altında kaldığı Adana'daki Mete Apartmanı'nda da kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları iz takip köpekleri ile devam ediyor. Enkaz altında kalanların yakınlarının gözüyaşlı bekleyişi de sürüyor. Yeğeninin enkazda kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Bir an önce çıkarılmasını istiyoruz" dedi.Kahramanmaraşmerkezli ve 10 ili etkileyen deprem sırasında Hatay'da şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül'ün cenazesi Çorum'da, Piyade Er Eren Taşkın'ın cenazesi ise İzmir'de toprağa verildi. Serinyol ilçesinde 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda enkaz altında kalarak şehit düşen Sümbül'ün naaşı Çorum'da Esentepe Mahalle'deki babaevine götürüldü. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verildi. Şehit Taşkın'ın cenazesi ise, memleketi İzmir'de, Karşıyaka ilçesindeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Hatay'ın Altınözü Keskincik İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Uğur Yılmaz (33) ile oğlu Mert (4) ile kızı İnci (2) depremde hayatını kaybetti. Kendisi gibi öğretmen olan eşi Melike Yılmaz ise enkaza dönen evden yaralı olarak kurtuldu. Uğur Yılmaz ve ailesi depreme Keskincik Mahallesi'nde kredi çekerek aldığı site içindeki evde yakalandı. Yerle bir olan apartmanda yapılan arama çalışmasında iki çocuğuna sarılmış halde bulunan Uğur Yılmaz ile çocuklarının cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. Deprem anında boşluğa sığınan Melike Yılmaz ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Oğlu ve iki torunun cenazelerini teslim alan Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan Köyü Muhtarı Kazım Yılmaz, oğlunun 8 yıllık öğretmen olduğunu belirterek, "Söylenecek kelime bulamıyorum, çekilen acının tarifi yok" diye konuştu./ SABAHDepreminmerkezi olan Kahramanmaraş'ta oğlu, gelini ve 3 torunu enkaz altında kalan 68 yaşındaki İsmail Engizek, acısını kalbine gömüp, AFAD ekipleri ile birlikte gönüllü olarak çadır kuruyor. Depremden eşi ile birlikte yara almadan kurtulduğunu anlatan Engizek, "Bizim bir şeyimiz yok ama oğlum, gelinim ve 3 torunum enkaz altında. Enkazda torunlarımın kıyafetlerini gördüm. Bir umut belki diyoruz. Üzerimdeki montu da bir asker verdi sağ olsun" dedi./ SABAHPANDEMİ döneminde Suudi Arabistan'da mahsur kalan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilen beşiz çocuk sahibi Merve Özer ve Hüseyin Huyluoğlu çifti, yaşadıkları Hatay'da çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Aileden yalnızca beşizlerden biri olan minik Muhammed sağ olarak kurtuldu./ SABAHDEPREM felaketini yaşayan 10 ilde acı manzaralar yaşandı. Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren kızının elini tuttuğu fotoğraf karesi ise yaşanan acının simgesi oldu. Mesut Hançer adlı bir baba, enkaz altında sıkışarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki kızı Irmak'ın başından bir an olsun ayrılmadı. Babanın, kızının elini tutarak beklediği anlar yürekleri burktu.