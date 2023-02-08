Bahçeli’den birlik mesajı: Saramayacağımız hiçbir yara yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kahramanmaraş merkez üssü olan, 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve Türkiye'yi derinden etkileyen deprem nedeniyle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bahçeli özetle şunları söyledi:Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün hiç değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir.Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. Belki çok ağır kayıplarımız vardır ve olacaktır. Felaketler karşısında sergilenecek sağduyu ve soğukkanlılık, gösterilecek direnç ve dirayet sosyal, siyasal ve ekonomik normalleşmenin elbette ön şartıdır.