Bakan Kirişci ile AK Parti’li Çelik, Adana’da deprem bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kirişci, burada yaptığı açıklamada, bir asrın depremi olarak nitelendirilen sarsıntıları Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesin hissettiğini kaydetti.

Yakın tarih için 1939 Erzincan Depremi'nin en büyük deprem olarak bilindiğini belirten Kirişci, "Fakat şu anda bu deprem özellikle saat 04.17'deki deprem sonrası 13.24'teki ikinci ayrı depremle çok büyük bir boyut kazanmış oldu. Böyle bir depremin yaraları elbette ağır ama şu var; Türkiye olarak her zaman bir olduk, beraber olduk. Devlet millet kucaklaştı, kaynaştı. Buna ilişkin acıları bir an önce dindirmek, o enkazın altında olan her bir kardeşimize erişmek için gerçekten cansiparane çalışan AFAD başta olmak üzere gönüllü teşekküllerimiz, herkes, vatandaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor.

Söz konusu deprem Türkiye'nin sınırlarının ötesinde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Lübnan, İsrail, Ürdün gibi ülkeler de etkilendi. Genelde depremler olur, hemen civar illerden size yardıma gelinir. Ama öyle bir deprem ki civardaki bütün illerin de sizden daha ağır yaşadığı bir deprem. Gerçekten tarifi mümkün olmayan bir deprem. İkinci depremle evlerine girenler ki mesela Adana için söyleyelim, 4 bina girilmemesi gerektiği halde ikinci depremde yıkıldığı için de bizim yıkılan bina sayımız bu manada 11'e çıkmıştır. Dolayısıyla bu depremin yaralarını sarmak, millet olarak hepimize düşüyor. An itibarıyla Adana'da 188 vatandaşımız hayatını kaybetti, bu depremde. İnşallah onlar şehit olmuşlardır. Yaralı sayısı da 3 binin üzerinde" dedi.