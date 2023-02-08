Bakan Koca duyurdu! 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

"DEPREMZEDELER BURALARDAKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANELERE SEVK EDİLİYORLAR"

Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" ifadelerine yer verdi.

"İHTİYAÇ DUYULAN SAĞLIK HİZMETLERİ PLANLAMASINI GÖZDEN GEÇİRDİK"

Bakan Koca, ilerleyen saatlerde yaptığı bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'ın, depremi ağır yaşayan Samandağ ilçesinde afetzedeleri ziyaret ederek, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarını değerlendirdik, ilçede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri planlamasını gözden geçirdik."