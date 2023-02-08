Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana’da incelemelerde bulundu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da çalışmaları yerinden incelemek üzere bölgeye geldi. İlk olarak depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan daha sonra Hatay'a hareket etti.

BAŞKAN ERDOĞAN ADANA'DA

Hatay'da çalışmaları yakından takip eden Başkan Erdoğan, incelemelerini tamamladıktan sonra Adana'ya geldi. Adana'da arama kurtarma faaliyetlerini inceleyen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan depremin vurduğu Adana'da | Video

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Başkan Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde tek tek incelemelerde bulunacak.