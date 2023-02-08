Bir tarafta mucize kurtuluş! Diğer tarafta en acı bekleyiş!

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çakışmaları son sürat devam ediyor. Kent merkezinde bulunan 600 Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri'nde deprem sonrası taş üstünde taş kalmadı.
Çalışmaların 36. saatinde Bedriye Bayraktar adlı kadın enkaz altından yaralı bir şekilde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aynı mahallede ailesi enkaz altında kalan bir kadın akrabasına sarılarak gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı. Ayrıca askerlerin ellerine balyoz alarak dev beton parçalarını kırıp enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya çalışmaları görüldü.