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Giriş Tarihi: 8.2.2023 11:01

Bir tarafta mucize kurtuluş! Diğer tarafta en acı bekleyiş!

Kahramanmaraş depremininn etkilediği Hatay'da arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Hatay merkezde deprem sonrası yerle bir olan 600 Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri'nde 36. saatte Bedriye Bayraktar yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Aynı mahallede ailesi enkaz altında kalan bir kadın akrabasına sarılarak gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Bir tarafta mucize kurtuluş! Diğer tarafta en acı bekleyiş!

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çakışmaları son sürat devam ediyor. Kent merkezinde bulunan 600 Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri'nde deprem sonrası taş üstünde taş kalmadı.

Çalışmaların 36. saatinde Bedriye Bayraktar adlı kadın enkaz altından yaralı bir şekilde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı mahallede ailesi enkaz altında kalan bir kadın akrabasına sarılarak gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı. Ayrıca askerlerin ellerine balyoz alarak dev beton parçalarını kırıp enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya çalışmaları görüldü.

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Bir tarafta mucize kurtuluş! Diğer tarafta en acı bekleyiş!
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