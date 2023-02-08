Birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri gelmeye devam ediyor

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 34'ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personeli, arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sevk edilen ekiplerle ilgili bilgiyi güncelledi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını da açıkladı.

Yardımlara ilişkin bilginin çok hızlı değiştiğini, bunun da Türkiye ile dayanışmanın göstergesi olduğunu vurgulayan Lenarcic, sabah itibarıyla 20 AB ülkesi ve AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcısı 3 Avrupa ülkesinin toplam 36 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip sevk etmek üzere harekete geçtiğini söyledi.

Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.