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Giriş Tarihi: 8.2.2023 16:06

Denizli’deki huzurevinden anlamlı çağrı: 50 kişilik boş kontenjan depremzedelere açık

Denizli Hozan’daki Nesil Huzurevi'nden anlamlı bir çağrı geldi. Huzurevindeki 50 kişilik boş kontenjan depremzedelere açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle 20 kişi huzurevindek boş kontenjana yerleştirildi. Bakanlığın yönlendirmesiyle huzurevine yerleşen 20 yaşlının barınma, gıda ve ısınma ihtiyaçları karşılanmış oldu.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Denizli’deki huzurevinden anlamlı çağrı: 50 kişilik boş kontenjan depremzedelere açık

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. Toplam 10 ilin etkilendiği depremde sokakta kalan vatandaşlar sığınacak sıcak bir yer arayışına girdi.

Denizli'deki Nesil Huzurevi, depremzedelerin soğuk hava şartlarında sokakta kalmaması için kapılarını açtığını duyurdu. Sosyal medyadan çağrılarını duyurmaya çalışan Nesil Huzurevi'nin sahibi Cengiz Hasmer, depremden etkilenen ve barınma sıkıntısı çeken 40 aile veya 50 yaşlıyı barındırabileceklerini duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle 20 yaşlı huzurevindeki boş kontenjanlara yerleştirilerek ihtiyaçları giderildi. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla iletişime geçerek bu yardımdan faydalanabilecek.

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Denizli’deki huzurevinden anlamlı çağrı: 50 kişilik boş kontenjan depremzedelere açık
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