Denizli’deki huzurevinden anlamlı çağrı: 50 kişilik boş kontenjan depremzedelere açık

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. Toplam 10 ilin etkilendiği depremde sokakta kalan vatandaşlar sığınacak sıcak bir yer arayışına girdi.



Denizli'deki Nesil Huzurevi, depremzedelerin soğuk hava şartlarında sokakta kalmaması için kapılarını açtığını duyurdu. Sosyal medyadan çağrılarını duyurmaya çalışan Nesil Huzurevi'nin sahibi Cengiz Hasmer, depremden etkilenen ve barınma sıkıntısı çeken 40 aile veya 50 yaşlıyı barındırabileceklerini duyurmuştu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle 20 yaşlı huzurevindeki boş kontenjanlara yerleştirilerek ihtiyaçları giderildi. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla iletişime geçerek bu yardımdan faydalanabilecek.