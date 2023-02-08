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Giriş Tarihi: 8.2.2023 16:50

Deprem bölgesine yardım yağıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurdun dört bir yanından Kahramanmaraş'a yardım yağdı. Depremzedelere TIR'lar dolusu battaniye, yiyecek, giyecek ve bebek bezi dağıtıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Deprem bölgesine yardım yağıyor

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a Türkiye'nin dört bir yanından adeta yardım yağdı. Kent merkezine giriş yapan gıda yiyecek ve içecek dolu tırlar AFAD ve askerlerin kontrolünde depremzedelere dağıtıldı.

AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde kalan depremzedelere yiyecek giyecek su battaniye sünger yatak ve bebek bezi gibi birçok ihtiyaç kalemi dağıtıldı. Kızılay jandarma genel komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarına ait çok sayıda mobil mutfaktan ise depremzedelere 24 saat sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Çok sayıda yardım kuruluşu da enkaz yakınlarında görev yapan arama kurtarma ekiplerine ve depremzedelere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

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Deprem bölgesine yardım yağıyor
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