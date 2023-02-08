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Giriş Tarihi: 8.2.2023 21:37

Depremzedelerden gelen teşekkür telefonu duygulandırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Depremzedelerden gelen teşekkür telefonu duygulandırdı

Türkiye'nin seferber olduğu yardım kampanyaları kapsamında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden de afetzedeler için yardımlar toplandı. Toplanan yardımlara kendince katkı sağlayan ilçe vatandaşlarından İsmail Hakkı Doğan (62) yardım kolilerinin içine bir not kağıdına kendi numarasını yazarak koliye ulaşan ihtiyaç sahibi depremzedelerin herhangi bir ihtiyaçları olması halinde kendisini aramaları için not bıraktı.

Malatya'ya ulaşan ve yetkilerin kolileri teslim ettiği vatandaşların arasından Ceylan isimli bir depremzede, İsmail Hakkı Doğan'ın not kağıdını gördü.

Not kağıdını okuyup kağıtta yazan numarayı arayan depremzede Taşköprülü İsmail Hakkı Doğan'ı arayarak tüm depremzedeler adına teşekkürlerini sundu. Olay karşısında duygusal anlar yaşayan Doğan, göz yaşlarına hakim olamadı.

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Depremzedelerden gelen teşekkür telefonu duygulandırdı
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