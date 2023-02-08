Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: 100 bine yakın personel sahada canla başla mücadele ediyor

Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Çocuklar oyuncaklarını, harçlıklarını bağışladı. Yaşlıların kimi yardım malzemelerini sırtladı, kimi umre parasını yolladı. Vatandaşlar, konserveden bebek bezine, battaniyeden ısıtıcıya akla gelen tüm yardımları ulaştırma yarışına girdi. Kan bağışı kuyrukları uzadıkça uzadı.

85 MİLYON VATANDAŞ KENETLENDİ

Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

'DEVLETİN KURUMLARI HEPSİ İŞ BAŞINDA'



Başkan Erdoğan, depremin olduğu tüm illerde bakanlarla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürüttüklerini belirterek, "Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı; ama ondan sonra 2'nci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Ve bundan sonraki durum zaten enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor; ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde de aynen diğer faaliyetleri yaşadığımız illerde de nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz" diye konuştu.

'OTELLERDE CİDDİ ODA KAPASİTESİNE ULAŞTIK'



Erdoğan, Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otellerle görüşmeleri yaptıklarını ve buralarda kalma arzusunu ortaya koyan olursa yerleştirmeye hazır olduklarını kaydederek, "Çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Bu çadırlardan memnun olmayıp Antalya, Alanya, Mersin'deki otellere yerleşmeye 'Evet' derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme her şey o otellerde karşılanacak ve bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız" dedi.

'BUGÜN BİRLİK OLMA ZAMANIDIR'



Erdoğan, bazı yerlerde ilk etapta hava alanlarında, yollarda sıkıntılar olduğunu belirterek, "Ama bugün daha rahatız. Yarın daha rahat olacağız. Daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Ve akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil; var. Onları da peyderpey aşıyoruz. Bu arada yine gerek Milangaz gerek Aygaz buralardan da sanayi tüplerimiz, piknik tüplerimiz ayrıca illerimize gelmeye başladı. Bu tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle en azından bu çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar. Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat verilmemesini istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz" dedi.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! "Devlet, tüm imkanlarıyla iş başında" | Video

'AİLELERE ULAŞTIRACAĞIZ'



Erdoğan, bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli destekleri de vereceklerini açıklayarak, "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 AY SÜREYLE OHAL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

KABİNE DEPREM BÖLGESİNDE: DEVLET TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZDA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası 13 bakan afet bölgesindeki 10 ile giderek çalışmaları yerinde koordine etti.

Bakanlar deprem bölgelerine gitti | Video

Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez denetimlerde bulundu. Kilis'te ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü. Hatay'da ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.

100 BİN PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 92.738 çadırın kurulumu tamamlandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı 96.670'tir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5.309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.434 araç sevk edilmiştir.

31 VALİ, 70'iN ÜZERİNDE KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ

Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 122 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir.

BAKAN KOCA: 10 İLİMİZDE 77 SAHRA HASTANESİ KURDUK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz" dedi.



Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" denildi.

MSB: 17 BİNE YAKIN MEHMETÇİK GÖREV YAPIYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 16 bin 785 personelin görev aldığını bildirdi.



MSB tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede 15 bin 203 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, bin 112 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 470 Hava Kuvvetleri personeli olmak üzere bölgede toplam 16 bin 785 personelin görev aldığı belirtildi.





Yapılan açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 114 hava aracının görev yaptığı belirtilirken, 1 adet seyyar sahra hastanesi, 34 adet seyyar sahra mutfağı ve 4 adet seyyar sahra fırınının kurulduğu kaydedildi.

YARDIM MALZEMELERİNİ NENE HATUN TAŞIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, deprem bölgesine ikmal ve yardım malzemelerini ulaştırmak için İstanbul'dan hareket etti.

TSK'NIN 'UÇAN KALELERİ' DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM TAŞIYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere 'uçan kale' olarak da nitelendirilen CH-47 Chinook'ların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle personel ve yardım malzemesi taşıyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama- kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama- kurtarma ekipleri ile onların ekipmanı ve yardım malzemeleri taşınırken, faaliyetler gece boyunca devam etti. A400M dahil nakliye uçaklarının da olduğu 75 hava aracı ile 350'den fazla sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.





Bunların yanı sıra dün ve bugün hava şartlarının uygun olmasının ardından TSK, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında 'uçan kale' olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşınıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 30 helikopter, çalışmalara katıldı. Batıdaki birliklerden sevk edilecek helikopterlerle bu rakamın daha da artacağı belirtildi.

Öte yandan afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA da uçuşlara devam ediyor.

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