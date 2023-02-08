Dünya Türkiye için seferber

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış sürerken, dünya ülkelerinden Türkiye'ye destek yağıyor. Birçok ülke arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. 65 ülke ve 13 uluslararası örgüt deprem nedeniyle taziyelerini iletti ve destekte bulundu. 65 ülkeden 2 bin 660 personel, halihazırda sahada arama kurtarma çalışmalarına başladı. İşte ülkelerin yaptığı yardımlar:İnsani yardımlarını taşıyan 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı.Azerbaycan'dan 420 kişilik bir kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderildi.Cumhurbaşkanı Yoon Sukyeol, Türkiye'ye kurtarma görevlileri ve acil tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdi.Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi dün İstanbul'a ulaşarak bölgeye hareket etti.Depremden etkilenen bölgelere nakledilmek üzere 10 bin adet mobil ev tahsis etti.Enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdi.100 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.: Uluslararası Arama Kurtarma ekibi (ISAR) Türkiye'ye ulaştı.HUNOR kurtarma ekibi Budapeşte Havaalanı'ndan hareket etti.Kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi.: Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.: Depremzedeler için 6 milyon dolar yardım gönderdi. Çin'den Türkiye'ye ayrıca 8 kişilik arama kurtarma uzmanı ve bir köpekten oluşan bir ekip ile 82 kişiden oluşan ikinci bir ilkyardım ekibi yola çıktı.Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve 8 özel eğitimli köpek, Türkiye'ye hareket etti.Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdi.Kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.150 kişiden oluşan ve aralarında arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin de bulunduğu ekip Türkiye'ye gönderildi.76 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık ekibi geliyor.Asker ve itfaiye görevlileriyle sivil savunma ekibi gönderiyor.Acil yardım malzemeleri Türkiye'ye doğru yola çıktı.68 kişilik bir ekip kurtarma çalışmalarına katılıyor.: Kurtarma ekibi ve malzemeler gönderdi.84 asker göndermeyi teklif etti.85 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibi gönderildi. Kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi. İspanya hükümeti, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracağını duyurdu.: Türkiye'ye gönderilmek üzere 139 kişilik iki ekip yola çıktı. İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.Gıda, çadır ve battaniye gibi malzemelerin yanı sıra tıbbi yardım ve psikolojik destek sağlamak üzere Türk Kızılay'a 632 bin dolar, Suriye Arap Kızılayı'na da 316 bin dolar yardımda bulundu.Devlet Başkanı Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım kararı aldı.: Arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti.: Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek verileceğini duyurdu.70 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.60 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.13 araçla yola çıkan 50'si arama kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.: Yardım ekipleri bölgeye ulaştı.: Ekipler Adana'ya geldi.İlk uçak Adana'ya indi.İtfaiye teşkilatı 130 kişilik bir ekibin, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesinin Türkiye'ye gitmeye hazır olduğunu belirtti.: Türkiye'deki depremzedeler için sağlık ekibi göndermeyi kararlaştırdı.: Arama kurtarma için ilk ekip ulaştı.DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaraların sarılması için Türk yetkililerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, "Tarifi imkânsız, bu acı gününüzde yanınızdayız" dedi.KATAR, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Tunus, Filistin, Irak, Bahreyn, Cezayir, Lübnan, Libya, İran ve İsrail, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.AVRUPA Birliği (AB) Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi. AB Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.