Enkazdan 24 saat sonra 10 saatlik çalışmayla kurtuldu: Ben buradan nasıl çıktım...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları binlerce noktada titiz ve hummalı bir şekilde mucize kurtuluşlar için devam ediyor.