Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provakosyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onarım çalışmalarının başlattığını belirterek, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" dedi.
GERÇEĞİ KENDİ BELEDİYE BAŞKANI SÖYLEDİ
ABB Başkanı Mansur Yavaş; "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" şeklinde paylaşımında havaalanının tamir ettiklerine yönelik olmadığı hafriyat temizliği yaptıklarını bilginin paylaşıldığı görüldü.
"TEMİZLİK İÇİN BELEDİYE ARAÇLARI YÖNLENDİRİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bakan Karaismailoğlu, ise yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız" şeklinde paylaşımda bulundu.