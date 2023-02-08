Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provakosyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Giriş Tarihi: 8.2.2023 15:20 Son Güncelleme: 8.2.2023 15:25

Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provakosyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan depremi siyasete malzeme yaptığı görüldü. ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" dedi. Gerçeği ise kendi belediye başkanının paylaşımında ortaya çıktı. Yavaş, "Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" dediği görüldü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provakosyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onarım çalışmalarının başlattığını belirterek, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" dedi.

GERÇEĞİ KENDİ BELEDİYE BAŞKANI SÖYLEDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş; "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" şeklinde paylaşımında havaalanının tamir ettiklerine yönelik olmadığı hafriyat temizliği yaptıklarını bilginin paylaşıldığı görüldü.

"TEMİZLİK İÇİN BELEDİYE ARAÇLARI YÖNLENDİRİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bakan Karaismailoğlu, ise yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız" şeklinde paylaşımda bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta açıkladı: 3 hızlı adım

ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provakosyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA