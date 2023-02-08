Mehmetçik depremzedeler için seferber oldu: TSK’dan cansiperane mücadele

Depremlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığında (MSB) deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlere başlandı. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında, nakliye uçakları göreve hazırlandı. Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen çok sayıda komando, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'daki enkaz arama kurtarma çalışmalarına destek için geldi.

17 BİNE YAKIN MEHMETÇİK ARALIKSIZ GÖREVDE



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



İlk andan itibaren devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak vatandaşımızın yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden 17 bine yakın Mehmetçik ile yaraları sarmak için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. Birlik Zamanı.

DEPREMZEDELER, TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE AİT UÇAKLARLA ANKARA'YA GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedelerin uçaklarla Ankara'ya getirildiğini duyurdu.

MSB: Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımız Ankara Etimesgut'a tahliye edildi | Video



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'ya getirilen depremzedelerin uçaktan tahliye anları paylaşılarak, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" denildi.

ERZİNCAN'DAKİ KOMANDOLAR, HATAY'DAKİ ÇALIŞMALARA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, destek için depremin vurduğu Hatay'a gidiyor.

Hatay'da yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 91 komando, Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personellerce dualar eşliğinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan uğurlandı. Vali Mehmet Makas, komandolara teşekkür ederek, yollarının açık olmasını diledi.

MSB: Kahraman Mehmetçik deprem bölgesine intikale devam ediyor | Video

EDREMİT'TEN KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNE UÇAK İLE SEVK EDİLDİ



Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir'in Edremit ilçesinden 19. Komando Tugayı'na bağlı komandolar Koca Seyit Havalimanı'ndan yolcu uçağı ile deprem bölgesinde görev yapmak için sevk edildi.





Deprem bölgesinde yaraların sarılması için görevlendirilen 19. Komando Tugayı'na bağlı yüzlerce komando saat 22.00'da Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Anadolu Jet'e ait Boeing 737 tipi uçak ile Kahramanmaraş'a uçtu.

TSK'NIN "UÇAN KALELERİ" DEPREM BÖLGELERİNE PERSONEL VE MALZEME TAŞIYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 Chinook'ların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

MSB: TSK deprem bölgesine 75 hava aracı ile 350'den fazla sorti destek uçuşu yaptı | Video

Gün boyu deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile onların ekipmanları ve yardım malzemeleri taşınırken faaliyetler gece boyunca da devam etti.

Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 75 hava aracı ile 350'den fazla sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Edinilen bilgiye göre, bunların yanı sıra dün ve bugün hava şartlarının uygun olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşınıyor. Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 30 helikopterin çalışmalara katıldığı, batıdaki birliklerden sevk edilecek helikopterlerle bu rakamın daha da artacağı öğrenildi.

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın da uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

ADIYAMAN'DA BİR KADIN, ASKERLER TARAFINDAN ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadın askerler tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olunduğu belirtildi.

MSB: Kübra Ecrin Adıyaman'da enkazdan kurtarıldı | Video

İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerinin, Adıyaman'da enkaz altındaki 4 kişiyle irtibat kurduğu bildirilen açıklamada, "Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

MSB: Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile İstanbul'a tahliye edildi | Video

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN HELİKOPTERLER SORTİLER GERÇEKLEŞTİRİYOR



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in deprem bölgesi için hazırlanan yardım malzemelerini Adana'ya helikopterlerle taşıdığı görüntüleri paylaştı.



Mehmetçik, afetzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini Adana'ya, ardından deprem bölgesine helikopterler ile naklediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk ordusunun yürüttüğü yardım malzemelerinin sevkiyatı için yapılan çalışmaların görüntüsünü paylaştı.

MEHMETÇİK HATAY KIRIKHAN'DA BİR KADINI ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerlerin Hatay Kırıkhan'da bir kadın vatandaşın sağ olarak çıkardığını duyurdu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kadın enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü'nün enkaz altındaki vatandaşın arama-kurtarma anına ait görüntülere yer verdi.





(5'inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları (54'üncü Mknz.P. Tug.K.lığı, 55'inci Mknz.P. Tug.K.lığı, 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı ve 3'üncü Zh.Tug.K.lığı) mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı)

MSB: İSTİHKâM TABUR UNSURLARI ADIYAMAN'DA SONER TUĞTEKİN İSİMLİ VATANDAŞIMIZI SAĞ SALİM KURTARDI

MSB: 3'üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı'ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı.

MSB: İstihkâm Tabur Unsurları Adıyaman'da Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı | Video

"BİRLİK ZAMANI"

MSB'den yapılan paylaşımda; 6'ncı Kolordunun 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı birlikleri Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına desteğini aralıksız sürdürüyor. Birlik Zamanı.

MEHMETÇİK, HATAY'DAKİ ÇADIR KURMA FAALİYETLERİNE DESTEK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da askerlerin çadır kurma faaliyetlerine destek sağladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her daim devletimizin ve milletimizin emrinde olan kahraman Mehmetçik, deprem bölgesinde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Mehmetçiklerimiz, Hatay'daki çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

MSB: Mehmetçik, deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız destek vermeye devam ediyor | Video