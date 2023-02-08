Haberler Gündem Haberleri OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Giriş Tarihi: 8.2.2023 12:26 Son Güncelleme: 8.2.2023 12:57

OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen OHAL kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı, 9 şubat günü TBMM Genel Kurul onayına sunulacak.

AA
OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

9 ŞUBAT'TA GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığına gönderildi. OHAL ilanı, 9 şubat günü TBMM Genel Kurul onayına sunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda, Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA