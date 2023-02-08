OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda, Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.