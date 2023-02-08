OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.
9 ŞUBAT'TA GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK
OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığına gönderildi. OHAL ilanı, 9 şubat günü TBMM Genel Kurul onayına sunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda, Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.