Prof. Dr. Zeki Karaca: Özellikle 2000 yılından önce yapılan yapılar mutlaka gözden geçirilmeli

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Karaca ülkedeki yapıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"ZEMİN PARAMETRELERİNİ DOĞRU TANITMAZSAK..."

Kentsel dönüşümün önemine değinen Prof. Dr. Karaca, zeminle ilgili parametrelerin projeye doğru tanıtılması gerektiğini belirterek, "Eğer biz zemin parametrelerini doğru tanıtmazsak, kazıklı temel ya da radye temel yapacağımız yeri, sürekli temelle yaparız. Bu da neye sebep olur? Bir yapı yapıldıktan sonra belli oranda eşit miktarda oturabilir. 2 milimetre, 3 milimetre. Ama bir yapının A noktası 5 milimetre, B noktası 20 milimetre oturmaya kalkarsa, lineerlik bozulacak ve bu zemindeki hareketlilik üst yapıya hasar olarak etkiyecektir. Bu anlamda da binalarımızın projelendirmelerinde zemin etütlerinin ve özellikle zeminle alakalı taşıma gücünün parametresinin doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir" dedi.





'"Eski yapılar mutlaka gözden geçirilmelidir' diyen Prof. Dr. Karaca, "Mevcut yönetmelik koşullarını sağlamayan yapılar, mutlaka onarım ve güçlendirmeye tabi tutulmalı. 50 yıllık bir yapı, hasar almışsa, tarihi bir önemi yoksa, restore edilmeyecekse; bu yapının onarım güçlendirmesi değil, yıkılıp yeniden yapılması da bir optimizasyon gereğidir ve verimlilik açısından daha da gereklidir" ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZİN İMZASI ÇOK KIYMETLİ"



İnşaat mühendislerine, proje ve yapı denetim elemanlarına da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim öğrencilik yıllarıma göre şu an çok iyi bir yerdeyiz inşaat sektöründe. Ama bu bütünsel olarak bir noktadan bir noktaya kendini sağlam tarafa atmamız hemen olabilecek bir şey değildir. Bu bir kalite sürecidir. Sürekli iyileştirme gerekir. Dolayısıyla mevcut yapı stokunun gözden geçirilmesi gerekir. Bu anlamda özellikle 2000 yılından önce yapılan yapıların, mutlaka gözden geçirilmesi, onarım güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılma seçeneklerinden birini değerlendirmeleri gerekir. Bu anlamda kentsel dönüşüm oldukça iyi seçenekler sunmakta. Bunu değerlendirilmeliyiz. Projecilerimize, sahada çalışan mühendislerimize benim ricam, hepimizin imzası çok kıymetli. Dolayısıyla attığımız imza, birçok insanın kaderini belirliyor. Yapı denetim sisteminde çalışan arkadaşlarımız, bir şekilde proje ile uygulamanın birbiriyle bütünsel olarak bağdaştığını lütfen gözden kaçırmasın. Her zaman öğrencilerime verdiğim bir örnek vardır. Bir cerrahın yaptığı hata, ameliyathanede bir hastanın ölümüne neden olabilir. Ama bir inşaat mühendisinin yaptığı hata, bir yapı üzerinde yaşayan tüm insanların hayatına mal olur. Bu anlamda da lütfen dikkatli, titiz çalışmamız gerektiğini unutmayalım."