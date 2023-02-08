Tarsuslu Türkan öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi

25 yaşındaki Türkan Genç'in cenazesi Tarsus Şehir mezarlığında yıkandıktan sonra Taşkuyu köyündeki eski Eshab-ı Kehf mezarlığına götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Erbil ve Teslime Genç çiftinin 2 kızından biri olan ve geçen yıl ilk görev yeri olan Hatay'a tayini çıkan Türkan Genç'in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Deprem Bölgesinden 13 cenaze geldi

Alınan bilgiye göre depremin meydana geldiği Kahramanmaraş, Adana, Islahiye ve Hatay'dan 2 gün içinde enkazın altında kalmak suretiyle vefat eden 3'ü Suriyeli olmak üzere 13 kişinin cenazesi Tarsus'a getirildi.

Suriyeli 3 kişinin cenazesi Şehir mezarlığında yıkandıktan sonra Mezitli Davultepe mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan deprem bölgelerinde yaralananlardan 158 kişi tedavi edilmek üzere Tarsus Devlet Hastanesine getirildi. Gelen depremzedelerin 25'i ambulanslarla, 133'ü ise kendi imkanlarıyla Devlet Hastanesi'ne gelirken, gelen hastaların 84'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.