Umudun çocukları

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin vurduğu toplam 13.5 milyon nüfuslu 10 ilde arama kurtarma çalışmalarında enkazlardan sağ çıkarılan çocuklar, bu karanlık günlerde Türkiye'nin umut ışıkları oldu. İşte o çocuklardan bazılarının hikâyeleri:Önceki gece Türkiye, A Haber canlı yayınında enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Kumsal'a ağladı. Minik Kumsal kendisini Kahramanmaraş'taki enkaz altında fark eden görevlilere 'Sıkıldım. Çıkmak istiyorum. Kolum acıyor' dedi. Depremden 17 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Kumsal, görevlilerle birlikte tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu.Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazından depremden 30 saat sonra 5 yaşlarında adının Şahin olduğu öğrenilen bir çocuk sağ olarak çıkarıldı. 2 saat sonra 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan kurtarıldı.Hatay'da 2 aylık Mehmet Çınar bebek, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Görevli kucağına aldığı Mehmet Çınar'ı, "Oy babam, oy babam" diye severek ambulansa götürdü. Torununun kurtarıldığını gören dedesi, "Benim torunum daha 2 aylık" diyerek sevinç gözyaşları döktü.Gaziantep'te JAK timleri 9 yaşındaki Zeynep'i 31 saat sonra kurtardı.Malatya'da 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Yine Malatya'da önceki gün kurtarılan Dilek (23) ve İrem Hancı (19) kardeşlerin babası Erol Hancı (62) ise 38 saat sonra kurtarıldı.Hatay'da 4 yaşındaki Ata Taner 33 saat sonra, 4 yaşındaki Gül İnal 33 saat sonra, Adıyaman'da ise Asmin Hasret 35 saat sonra enkazdan kurtarıldı.Adıyaman'da 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Eylül İklim Bali'nin anne ve babasının hayatını kaybettiği öğrenildi.Malatya Hamidiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından 8 yaşındaki Sadiye ve babası Şahin Özdemir telefonla iletişim sonrası sağ çıkarıldı.Kahramanmaraş Menderes Mahallesi'ndeki Köker Sitesi'nde yıkılan 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışma yapan ekipler, depremden 31 saat sonra 15 aylık Meryem Işık'ı kurtardı. Ekipler, Trabzon Bulvarı'ndaki bir enkazda da Nadir Yıldız'ı depremden 37 saat sonra kurtarmayı başardı.Malatya'da, 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün engelli çocuğu ile kurtarılan Sibel Şahin, 2 evladı ve kocasının kurtarılmasını bekledi. Sibel Şahin'in, kurtarılmasını beklediği kocası Erdal Şahin de 33 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Çiftin diğer iki çocukları ise hâlâ enkaz altında.Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından, anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı. Dondurucu soğukta beton yığınların altında geceyi geçiren anne ve kızları hemen battaniyeye sarıldı. Kızlardan birinin ambulansa taşındığı sırada kalbi durdu. Genç kız kalp masajıyla hayata döndürüldü.Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif'in babasının, kurtarılan kızının elinden tutarak "Canım kızım buradayım, yanındayım, korkma" diye seslenmesi herkesi ağlattı.Kahramanmaraş'ta bitkinlikten uyuyakalan Arda Bulut'un saatler sonra AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığında görevlilere 'N'oluyor ya" demesi dondurucu soğukta herkesin yüreğini ısıttı.Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, yıkılan Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.Malatya Halfettin Mahallesi Hacı Ferhat Apartmanı'nın enkazında eşi ve kızıyla birlikte kalan Taner Taş (45), 34 saat sonra kaldırılan betonların arasından yürüyerek çıktı. Görevlilere sarılarak uzun süre gözyaşı döken Taş'ın eşi ve kızı hâlâ enkaz altında.Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında mahsur kalan polis memuru Ali Bozkuş (27), 24 saat sonra yaralı kurtarılırken eşi Kübra Bozkuş'un (25) cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri önceki gece saatlerinde yaptıkları çalışmada beton blokların arasında sıkışan Ali Bozkuş'a ulaştı. Ekipler, Bozkuş'u kurtarabilmek için seferber oldu. Bozkuş, uzun uğraşlar sonucu beton blokların kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.SABAH