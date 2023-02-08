Yalan haberler böyle çürütüldü

Depremgibi büyük bir afeti bile görmezden gelerek dezenformasyon yapma gayreti ile paylaşımda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarının yaymaya çalıştığı yalan haberler de çürütüldü. Çürütülen bazı yalan içerikler ve gerçekleri şöyle:Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi tamamıyla yıkıldı.Ufak çaplı hasar meydana geldi. Kan merkezi faaliyetlerine devam ediyor.Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi'ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.Deprem esnasında engelli bireyler tedbiren bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır. Binada herhangi bir problem olmadığı tespiti yapılınca engelliler yine merkeze alınmıştır.Deprem sonrası Uşak'ta battaniye fiyatı 100 TL'den 250 TL'ye çıktı.Uşaklı vatandaşlar 100 bin adet battaniye bağışında bulundu.