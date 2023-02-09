25 savcı görev için Hatay’a uğurlandı! Tüm Türkiye tek yürek oldu

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Ülkemizin güneyinde meydana gelen elim olayla ilgili deprem bölgesinde görev almak üzere, 30 savcımızı, bunlardan 5'i Başsavcı vekili, 5'i kadın savcı olmak üzere ve teknik personel, katip ve müdürlerden oluşan 51 kişilik ekibi bugün havalimanından gönderiyoruz. Doğrudan Kahramanmaraş'a inecekler. Orada kurulumuzun talep ettiği süre kadar, herhangi bir süre belirlenmedi. Oradaki adli yargı mensuplarına yardımcı olacaklar. Hepsinin sağlıkla gitmesini ve temenni ediyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.