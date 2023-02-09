77 sahra hastanesi kuruldu çadırkentler hazır

Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 4 saat sonra Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki ayrı deprem sonrasında Türkiye, milleti ve devleti ile tek yumruk oldu.Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken, evlerine giremeyen binlerce vatandaş için depremin ikinci gününde Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Malatya'da farklı noktalara binlerce çadırdan oluşan çadırkentler kuruldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 77 sahra hastanesi kurulduğunu duyurdu. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada acil sağlık hizmeti vermeye başlayan hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonların da yapıldığını duyurdu.Diyarbakır'da deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için AFAD kentin 4 noktasında çadırkent kurdu. Çadırlarda kalan vatandaşların ısınma sorunu da dağıtılan elektrikli sobalar sayesinde çözüme kavuştu.Adıyaman'da 10 bin çadır ise depremzedelere dağıtıldı. Bugünden itibaren ise 50 bin kişiye yemek dağıtılacağı öğrenildi.Tayvan'dan Adıyaman'a ulaşan 40 kişilik ekip çalışmalarına başladı.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergâh kalmadığını açıkladı. KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergâhın bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, karayolları ekiplerinin yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği vurgulandı. ANKARAKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren raylarının depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaydığı görüldü.