AFAD’dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası’na dikkat çekildi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.