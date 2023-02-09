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Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:10 Son Güncelleme: 9.2.2023 16:11

Milletvekillerinden deprem bölgesine destek kampanyası

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen vatandaş için AK Parti tarafından yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler" ifadesine yer verildi.

Milletvekillerinden deprem bölgesine destek kampanyası

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler." İfadesine yer verildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 3 MAAŞINI BAĞIŞLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulunarak, kendisinin de AFAD'a 3 maaşını bağışladığını bildirdi.

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Milletvekillerinden deprem bölgesine destek kampanyası
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