Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:31Son Güncelleme: 9.2.2023 16:56
Bakan Bozdağ'dan depremde yıkılan binalarla ilgili açıklama: Adli tahkikatlar başlatılmıştır
Adalet Bakanı Bozdağ: "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır. İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır."
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Bakan Bozdağ'dan depremde yıkılan binalarla ilgili açıklama: Adli tahkikatlar başlatılmıştır