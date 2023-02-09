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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:30 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:42

Bakan Çavuşoğlu ve Blinken'den 'deprem' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (9 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.

ANKARA
Bakan Çavuşoğlu ve Blinken’den ’deprem’ görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (9 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
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Bakan Çavuşoğlu ve Blinken'den 'deprem' görüşmesi
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