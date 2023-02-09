Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gümrük vergileri ve bekleme sürelerinin kaldırılması ile ilgili yaptığı paylaşımına Ticaret Bakanı Mehmet Muş yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ALGI OPERASYONU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız." açıklaması ile algı operasyonuna girişmişti.

BAKAN MUŞ: BU KONUDA ENGEL YOK!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt vererek, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." dedi.