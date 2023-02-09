Başkan Erdoğan’dan Kilis Devlet Hastanesi’nde depremzedelere ziyaret

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Yüzyılın Felaketi olarak tanımlanan peş peşe 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreklerimizi yaktı.
85 MİLYON SEFERBER OLDU
85 milyon Türkiye, afet bölgesi için seferber oldu. On binlerce personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye enkaz altından gelecek sevindirici haberleri bekliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDELERE ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da depremin vurduğu bölgede incelemelerini sürdürüyor. Kilis'e gelen Başkan Erdoğan burada Kilis Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti.