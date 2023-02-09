Başkan Erdoğan’dan Kilis Devlet Hastanesi’nde depremzedelere ziyaret

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Yüzyılın Felaketi olarak tanımlanan peş peşe 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreklerimizi yaktı.

85 MİLYON SEFERBER OLDU

85 milyon Türkiye, afet bölgesi için seferber oldu. On binlerce personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye enkaz altından gelecek sevindirici haberleri bekliyor.