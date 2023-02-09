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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:13 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:16

Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde incelemelerine devam ediyor. Kilis'e gelen Başkan Erdoğan burada Devlet Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan depremzedelerin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Erdoğan’dan Kilis Devlet Hastanesi’nde depremzedelere ziyaret

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Yüzyılın Felaketi olarak tanımlanan peş peşe 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreklerimizi yaktı.

85 MİLYON SEFERBER OLDU

85 milyon Türkiye, afet bölgesi için seferber oldu. On binlerce personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye enkaz altından gelecek sevindirici haberleri bekliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDELERE ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da depremin vurduğu bölgede incelemelerini sürdürüyor. Kilis'e gelen Başkan Erdoğan burada Kilis Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti.

Erdoğan, depremzedelere ziyaret gerçekleştirirken sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi aldı.

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Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
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