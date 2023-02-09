BBP lideri Destici TBMM’de gözyaşlarını tutamadı: Büyük bir acıyı milletçe yaşıyoruz

"BÜYÜK BİR ACIYI ÜLKECE VE MİLLETÇE YAŞIYORUZ"

Malatya'dan Adıyaman'a giderken AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını belirten Destici, "Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." diye konuştu.

BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı "Büyük bir acıyı ülkece milletçe yaşıyoruz" | Video