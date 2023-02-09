BBP lideri Destici TBMM’de gözyaşlarını tutamadı: Büyük bir acıyı milletçe yaşıyoruz

TBMM'de şahsı adına söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, babasının vefatının ardından başsağlığı dileklerini iletenlere teşekkür etti. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, Malatya'dan başlayarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yerinde incelemelerde bulunduğunu anlattı.
"BÜYÜK BİR ACIYI ÜLKECE VE MİLLETÇE YAŞIYORUZ"
Malatya'dan Adıyaman'a giderken AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını belirten Destici, "Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." diye konuştu.
BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı "Büyük bir acıyı ülkece milletçe yaşıyoruz" | Video
"BEN KONUŞAMAYACAĞIM BAŞKANIM"
Mustafa Destici, bu sırada gözyaşlarını tutamadı ve TBMM Başkanı Şentop'a dönerek konuşmakta zorlandığını dile getirdi. Destici, "Ben konuşamayacağım başkanım." dedi.
Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen, deprem bölgesinde olağanüstü bir gayretle çalışanlara şükranlarını sunan Destici, "Bu işin A partilisi, B partilisi; A etnik kökeni, B mezhebi yoktur. Acı, deprem hepimiz için." ifadelerini kullandı.