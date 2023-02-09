CHP’li Özgür Özel’in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye devleti tüm imkânlarıyla seferber olurken tüm ülke de tek yürek oldu. Deprem felaketinde depremzedelerin kurtarılmasına hız verilirken siyasi partilerden bazıları deprem üzerinden siyaset yapmaya başladı.
85 MİLYON VATANDAŞ KENETLENDİ
Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.
13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep-2 milyon 154 bin 51. Hatay- 1 milyon 686 bin 43. Adıyaman- 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye- 559 bin 405. Diyarbakır-1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş- 1 milyon 177 bin 436. Malatya- 812 bin 580. Adıyaman- 635 bin 169,. Kilis-147 bin 919. Şanlıurfa- 2 milyon 170 bin 110.
CHP Grup Başvekili Özgür Özel, Elektrik Mühendisleri Odası'nın(EMO) çadır kentlerin elektrik tesisatlarının kurulmasına gönüllü olarak yardım etme talebinin AFAD tarafından reddedildiğini öne sürdü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.
ÖYLE BİR TALEP YOK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, iddalar üzerine araştırma yaptırdıklarını açıkladı. Sezer, "Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz" diyerek paylaşımda bulundu.