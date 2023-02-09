Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Son 24 saatte 121 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından sahayla ilgili açıklamalarda bulundu.

'SON 24 SAATTE 121 VATANDAŞIMIZ ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI'

Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Oktay, "Köylere yoğunlaşmış durumdayız. Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Öte yandan Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Dolayısıyla elimizdeki imkanları diğer illere yoğunlaştırıyoruz. Son 24 saatte 121 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı. Toplam itibariyle 17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybederken, kurtarılan 72 bin 879 vatandaşımızın da tedavisine devam ediliyor. 29 bin 622 arama kurtarma ekibimiz şu anda sahada. Bunların 6 bin 479'u diğer ülkelerden gelen ekipler. Toplam sahada çalışan personel sayısı 120 bin 344" ifadelerinde bulundu.

'ARAÇ TAKİP SİSTEMİ'NE KAYITLI ARAÇLARIN 3'TE BİRİ AFET BÖLGESİNDE'

Sahadaki çalışmalara ve depremzedelerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, "An itibariyle 12 bin 241 aracımız sahada. Türkiye'de 'Araç Takip Sistemi'ne kayıtlı araçların 3'te biri afet bölgesinde. Vinç olayı dikkatlerdeydi bu sayı ise 933. 81 uçak ve 79 helikopterle havadan operasyonlarımız devam ediyor. Lojistik destek ve sahaya ulaşmada çok büyük bir hız kazandırıyor. 2 bin 293 sorti yapıldı. Gemilerle denizden de çalışıyoruz 22 araçla. Ayrıca Türk Hava Yollarımız var. Bugüne kadar 177 sefer yapıldı. 82 bin vatandaşı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır ve 46 kargo sevkiyatı yaparak 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır. Beslenme konusunda bugün 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık ve arttırmak istiyoruz. Barınma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler boyutundaki sayı 461 bine ulaşmış durumda. Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Yaklaşık 40 bin civarında kişiyi tahliye ettik. Hasar tespit çalışmalarımız başlamış durumda" dedi.

'ELEKTRİK VE DOĞALGAZI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE VERİYORUZ'

Hatay Havalimanı'ndaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ifade eden Oktay, "Ulaştırma alanında bir sorunumuz yok. Elektrik ve doğalgazı kontrollü bir şekilde veriyoruz. Ana iletim hatlarında sorunlar tamamlanmıştır. Akaryakıtı yoğun bir şekilde veriyoruz. Psikososyal hizmetlerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde veriliyor. Hatay'daki havalimanı tamamlanmak üzere. Okullar ise Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği gibi 1 hafta daha uzatıldı" diye konuştu.

Oktay, defin işlemleri ve hasar tespit çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Hasar tespit çalışmalarımız başlamış durumda. 750-800 ekip sahada faaliyet göstermektedir. Bir sonraki aşama için bunlar önemli. Afetzedelerimizin depreme dayanıklı konutlarda kalması için çalışmaları başlatacağız. Tüm il ve ilçelerimizde her alanda ihtiyaçlarımızın giderilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda adli sürecin de içine dahil olduğu defin işlemlerini il, ilçe ve köylerimizde gerçekleştiriyoruz. Defnettiğimiz her bir vatandaşımızın kayıtlarının tutulması son derece kritik."