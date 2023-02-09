Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Toplam sahada çalışan personel sayısı 120 bin 344

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 72 saatten sonraki sağ kurtarılmaların, canla başla sahada arama kurtarma, destek faaliyetinde bulunan ekiplerin ümitleri ve umutları nasıl sağ tuttuğunun güzel bir hikayesi olduğunu belirterek, Hatay'da kurtarılan 5 yaşındaki Hazal ve annesinin yürekleri ısıttığını söyledi.

Şu anda 29 bin 622 arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu aktaran Oktay, köylere de yoğunlaştıklarını, her bir köye ulaşana kadar faaliyetlerinin bitmeyeceğini ifade etti.

Bu arama kurtarma ekiplerinden 6 bin 479'unun farklı ülkelerden geldiğini belirten Oktay, 75 ülkeden gelen ekipler nedeniyle bu ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bizi üzen, üzmeye devam eden hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla 17 bin 674 olmuş durumda. Bir kez daha her birine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Her birinin yakınlarına, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum, sabırlar niyaz ediyorum. Kurtarılan ve tedavisi devam edenler var, bu vatandaşlarımızın sayısı 72 bin 879. Hastanede yatanlara da acil şifalar diliyorum."

"ÇOK CİDDİ BİR OPERASYON"

Toplam sahada çalışan personel sayısının 120 bin 344 olduğunu aktaran Oktay, "Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Çalışmalara baktığımızda, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Elimizdeki imkanları diğer illere odaklamış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

Sahada an itibarıyla iş makinalarıyla birlikte 12 bin 241 aracın olduğunu belirten Oktay, bunun bir anlamda Türkiye'de araç takip sistemine entegre araçların üçte birinin afet bölgesinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fuat Oktay, afet bölgesinde 933 vincin bulunduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Hava, deniz ve kara araçlarını bütün yoğunluğumuzla kullanıyoruz. 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Hava şartları da hava araçlarını kullanmamıza müsaade ettiği için çok daha yoğun hem lojistik destek hem sahaya intikalde hızlılık ama aynı zamanda da yardımların ulaştırılmasıyla alakalı özellikle ücra köşelere, bize çok ciddi bir esneklik ve hız kazandırmış durumda. Yapılan sorti sayısına baktığımızda, 2 bin 293 sorti yapılmıştır. Çok ciddi bir operasyon. Yine ilaveten gemilerle bu faaliyetleri denizden de yürütüyoruz 22 aracımızla. Ayrıca Türk Hava Yollarımız var. Bugüne kadar 177 sefer de THY yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır."

"BESLENME VE BARINMA ÖNEMLİ"

Beslenme konusunda ciddi mesafe katedildiğini vurgulayan Oktay, ulaşılmayan hiçbir yerin olmadığını söyledi.

Oktay, bugün gün içerisinde 1 milyon 300 bin öğün kapasitesine ulaşıldığını aktararak, bu kapasiteyi artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Arama kurtarma ne kadar önemliyse beslenme ve barınmanın da o kadar önemli olduğuna işaret eden Oktay, katkı veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Barınma ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler boyutunda barındırılan vatandaşların 461 bine ulaştığını kaydetti.

Şehir içerisindeki barınmaların da devam ettiğini, bunun 800 bini aştığını dile getiren Fuat Oktay, yaklaşık 40 bin civarında kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının yoğun olarak başladığını ve artarak devam edeceğini belirten Oktay, "Bugüne kadar sadece yıkılan binalar şeklinde ifade edilen ve kamuoyu ile paylaşılan bilgiler artık yıkılan, acil yıkılacak olan, az, orta ve ağır hasarlı olan şeklinde çok detaylı olarak çalışılmaya başlandı ve bunun için 750-800 ayrı ekip sahada faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Oktay, kalıcı konutların bir an önce tesis edilmesi ve afetzedelerin depreme dayanıklı, güvenli, kalıcı konutlarına ulaştırılması açısından bu çalışmaların son derece önemli olduğuna dile getirdi.

Defin işlemleri konusunda tüm il ve ilçelerin destekleriyle sadece Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarla değil, olayın adli sürecini de içerek şekilde sıkı çalışmalar yapıldığını ifade eden Oktay, "Burada defin hizmetini verdiğimiz, defnettiğimiz her bir vatandaşımızın, her bir kardeşimizin, afetzedenin, kimliklerinin tespit edilmesi ve nereye defnedildiklerinin belirli olması, bunların kayıtlı tutulması son derece kritik. Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz." dedi.

Oktay, ulaştırma alanında şu an itibarıyla bir sorun bulunmadığını aktararak, özellikle sahaya lojistik destek vermek anlamında elektrik ve doğalgazın tedbir amaçlı kontrollü şekilde verildiğini ve güvenliğin sağlanmasıyla her noktaya verileceğini kaydetti.

Sahaya akaryakıt sevkine devam ettiklerini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Özellikle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yerlerde yine tedbir amaçlı jeneratörlerin kesilmesi talep edilmekte. Kesildiği zaman yine bu haberleşmeye negatif olarak yansımakta ama kurtarabileceğimiz her bir can buna değecektir diye düşünüyoruz. Psikososyal destek hizmetlerimiz Aile Bakanlığımız bünyesinde, hem defin hizmetleri hem de manevi boyuttaki destek hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından sahada yoğun olarak sürdürülmekte. Hatay Havalimanı olayı, o da tamamlanmak üzere. Onu inşallah bir haftadan çok daha öncesinde tamamlayıp tamamen hizmete almayı planlıyoruz."

"TÜM KURUMLARIMIZIN GÜCÜ SON DERECE ÖNEMLİ"

Oktay, hastanelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını ve kapasitelerinin yeterli olduğunu anlatarak, yerelde afet kaynaklı sorun olan yerlerde de hastaların afet bölgesi dışarısına yoğun şekilde sevk edildiği, bunun sağlıktaki altyapının güçlü olmasıyla sağlanabildiğini vurguladı.

AFAD Koordinasyon Merkezinde ve sahadaki tüm çalışanların gece gündüz cansiperane mesai yaptığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çalışma haftanın 7 günü devam edecek çünkü bu süreç 24 saat devam eden bir çalışma. Bu, ilk andan itibaren başlamıştır, bir kez daha onu hatırlatmak istiyorum. 04.17'de deprem olduğu andan itibaren biz Cumhurbaşkanımızla bu olayı koordine etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız olayın yönetimini, takibini sıkı şekilde bizzat yürütmüştür ve an itibarıyla da halen sahadaki çalışmalarını yürütmekte. Aslında bir başka şeyi de yapmakta. Sahada bizim kendisine sunduğumuz raporları da bir anlamda yerinde görüp, tespit edip varsa eksikler, varsa ilave yapmamız gerekenler onlarla ilgili günlük olarak gerekli tüm değerlendirmeleri yapıyor, ilave çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk anda devletin, hükümetin, tüm kurumlarımızın gücü son derece önemli. Bunu görmemiz lazım. Bu aslında bizim gençlere ve gelecek nesillere olan da bir borcumuz diye düşünüyorum."

Oktay, ilk anda 10 binden fazla arama kurtarma ekibinin ve 25 binden fazla personelin görevlendirip sahaya sürüldüğünü hatırlatarak, 110 bin kilometrekarelik bir alanda, ilk andan itibaren yönetimi ele alan ve son ana kadar da elinden bırakmayacak olan güçlü bir devletin ve hükümetin bulunduğunu söyledi.