Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı uçağı mekik dokuyor
Giriş Tarihi: 9.2.2023

Cumhurbaşkanlığı uçağı mekik dokuyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Cumhurbaşkanlığı uçağı mekik dokuyor
Yaralanan 362 yaralı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.
Ambulans uçaklar, Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 2 uçak Ankara ile Kahramanmaraş arasında mekik dokumaya başladı. Yaralılar başkentteki hastanelerde tedavi altına alınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedelerin uçaklarla Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'ya getirilen depremzedelerin uçaktan tahliye anları paylaşılarak, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı uçağı mekik dokuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA