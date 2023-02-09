Cumhurbaşkanlığı uçağı mekik dokuyor

Yaralanan 362 yaralı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.Ambulans uçaklar, Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşıyor.Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 2 uçak Ankara ile Kahramanmaraş arasında mekik dokumaya başladı. Yaralılar başkentteki hastanelerde tedavi altına alınıyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedelerin uçaklarla Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'ya getirilen depremzedelerin uçaktan tahliye anları paylaşılarak, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" denildi.