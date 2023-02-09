Depreme bağış adı altında 24 sahte site kuruldu

Emnıyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri kapsamında vatandaşlarda korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisi tespit edilerek 18 kişi de yakalanarak gözaltına alındı, 5 kişi de tutuklandı.Ayrıca, depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla, AFAD ve benzeri afet acil yardım ve kurtarmaya yönelik kurumlar adına 24 sahte site ve 4 sosyal medya platformu kurulduğu belirlendi. Bu siteler aracılığı ile bağışlar ile birlikte yardımda bulunan vatandaşların kredi kartı ve hesap bilgileri de ele geçirilerek boşaltılmak istendi. Uzmanlar bu durumla karşılaşmamak için sitelerin uzantılarına dikkat etmek gerekiyor. Tespit edilen site ve platformlar erişime kapatıldı. Öte yandan bu çalışmalarda; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgileri de ilgili birimlere aktarılarak koordinasyon sağlanıyor. -