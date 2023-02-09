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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:11

Doğru apartmanında 83. saat mucizesi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında 86 saat geride kaldı. Enkaz altında kalan 24 yaşındaki Ali Şavi, Ali Sezai Efendi caddesinde bulunan Doğru apartmanının enkazından 86 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Doğru apartmanında 83. saat mucizesi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkımlara neden olan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Ali Sezai Efendi caddesindeki Doğru apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını orada yoğunlaştıran ekipler, 24 yaşındaki Ali Şavi'yi bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkardı.

86 SAAT SONRA ÇIKARTILDI

Arama kurtarma çalışmalarında 3 gün geride kalırken, çalışmaların 86. saatinde Doğru Apartmanında enkaz altında sesi alınan Ali Şavi sağ olarak çıkartıldı.

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Doğru apartmanında 83. saat mucizesi!
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