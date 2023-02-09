Doğru apartmanında 83. saat mucizesi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkımlara neden olan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Ali Sezai Efendi caddesindeki Doğru apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını orada yoğunlaştıran ekipler, 24 yaşındaki Ali Şavi'yi bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkardı.

86 SAAT SONRA ÇIKARTILDI

Arama kurtarma çalışmalarında 3 gün geride kalırken, çalışmaların 86. saatinde Doğru Apartmanında enkaz altında sesi alınan Ali Şavi sağ olarak çıkartıldı.