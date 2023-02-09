Dünyanın en önemli bilim insanları asrın felaketinde hemfikir: ‘Karada meydana gelen en büyük deprem’

Dünyanın dört bir yanından uzmanlar, Türkiye'de ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremi değerlendirdi. Bilim insanları peş peşe meydana gelen iki depremin yüzyılın felaketi olduğu konusunda hemfikir. Japonya'daki Tohoku Üniversitesi Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Shinji Toda, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada, karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirtti."Beklenmedik büyük bir depremdi" diyen Toda "Depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığı geniş çaplı hasara neden oldu" ifadelerini kullandı. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden Deprem Mühendisliği profesörü Dr. Anastasios Sextos ise depremin yaşandığı bölgenin yüksek sismisiteye sahip olmasıyla bilindiğini dile getirerek "Halep ve Gaziantep bölgesi, tarihi olarak yıkıcı bir dizi deprem yaşadı ve yaklaşık iki yüzyıl önce benzer büyüklükte bir olay meydana geldi" dedi.Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU) Stratigrafi, Sedimantoloji ve Paleontoloji Bölümü Başkanı ve Gent Üniversitesi Jeoloji Profesörü Marc De Batist ise yaşanan hasarın nedeninin çok güçlü iki deprem olduğunu belirterek "7.7 büyüklüğündeki ilk depremden daha güçlü tek deprem 1668 Kuzey Anadolu Depremi. Bu kadar çok hasarın olmasının ikinci bir nedeni, deprem kaynağının, yani odak merkezinin sığ olmasıdır. İlk deprem 17 kilometrede, 7.6 büyüklüğündeki ikincisi ise 10 kilometre derinlikte. Bu kadar geniş bir bölgede bu kadar çok hasarın olmasının üçüncü bir nedeni, fayın ve depreme neden olan fay hareketinin doğasıdır. İlk büyük deprem için kırılma uzunluğu 360 kilometreydi" diye konuştu.TÜM Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası uzmanlardan gelecek açıklamalar daha bir önem kazanmış durumda. Deprem uzmanları aktif fay hatları ve eski binaların denetimi konusunda uyarıyor.Mevcut yapı stoku gözden geçirilmelibir kalite sürecidir. Sürekli iyileştirme gerekir. Dolayısıyla mevcut yapı stokunun gözden geçirilmesi lazım. Bu anlamda özellikle 2000 öncesi yapılan yapıların, mutlaka gözden geçirilmesi, onarım güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılma seçeneklerinden birini değerlendirmeleri gerekir. Bu anlamda kentsel dönüşüm oldukça iyi seçenekler sunmakta. Bir cerrahın yaptığı hata, ameliyathanede bir hastanın ölümüne neden olabilir. Ama bir inşaat mühendisinin yaptığı hata, bir yapı üzerinde yaşayan tüm insanların hayatına mal olur.Diri fay hattı üstündeki yerleşim önlenmeliÜlkemizde 500'den fazla yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011'de yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde yer alan 22 ile ait raporlar yayınlayarak, üzerindeki yerleşimin mümkün olduğunca önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini raporlar halinde yayınladı.Yedisu fayı yakında kırılırErzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. En son 1790'larda olmuş. Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum.ALMANYA'DAKI Bild gazetesi, 7.7 büyüklüğündeki depremin etki haritasını Almanya haritasına uyarladı. "Ya bu Almanya'da olsaydı?" diye soran Bild, "Türkiye ve Suriye'deki deprem alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güneyi ve en kuzeyi sallanmazdı" dedi. Almanya'daki birçok bölgenin depremden yoğun bir şekilde etkileneceğini belirten gazete, birçok büyük kentin ciddi şekilde tahrip olacağını kaydederek "Sadece bu şehir merkezlerinde milyonlarca insan etkilenecekti" ifadelerine yer verdi