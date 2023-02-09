Hava köprüsü kuruldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin 4. gününde enkazdan mucize kurtuluş haberleri gelirken, vatandaşların endişeli bekleyişi de sürüyor. Depremzedeler geceyi kamuya ait sağlam yapılarda, AFAD çadırlarında ve araçlarında geçirdi. Depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi yaralandı. Depremde yıkılan bina sayısının 6 bin 444 olduğu belirtildi.Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım köprüsü' oluşturuldu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı gün boyu sürdü. A400M dahil nakliye uçakları ve 'Uçan Kale' olarak da nitelendirilen CH-47 Chinook'ların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle 350'den fazla sorti destek uçuşu yapıldı. Faaliyetler gece de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildi.Depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı. Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'a ulaştı. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edildi. Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin Türk Lirası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin lira acil durum ödeneği gönderildi. Bölgeye ayrıca, 300 bin battaniye, 123 bin 395 adet yatak, 178 bin 732 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı gönderildi. Kızılay'dan 79 ikram aracı, 23 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 30 sahra mutfak, 3 mobil fırın, 1 konteyner mutfak, 86 hizmet aracı görevlendirildi. Afet bölgelerinde sıcak yemek, çorba, su, ekmek, çay ve süt dağıtımı yapıldı. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi.SABAH