Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik deprem bölgesinde seferber oldu! "500'den fazla uçakla sortisi"
Giriş Tarihi: 9.2.2023 11:45 Son Güncelleme: 9.2.2023 21:59

Mehmetçik deprem bölgesinde seferber oldu! "500'den fazla uçakla sortisi"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası bütün kışlalar seferber oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, deprem bölgesinde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıtıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Akar ise son yaptığı açıklamada "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

DHA
Mehmetçik deprem bölgesinde seferber oldu! 500’den fazla uçakla sortisi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakanlık bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama- kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen 34 sahra mutfağının kurulmasıyla faaliyete başlandı.

Bunlarla birlikte 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Başta 2'nci Ordu Komutanlığı olmak üzere bütün kışlalar, depremden etkilenen vatandaşın hizmetine açıldı.

Mehmetçiğin arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları da sürdürülüyor.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA: 500'DEN FAZLA UÇAK SORTİ YAPTI

Milli Savunma Bakanı Akar ise son yaptığı açıklamada "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

Akar ayrıca şunları ekledi: 39 Komando taburumuz ve 28 arama kurtarma timimiz bölgedeki çalışmalara dahil oldu. Hatay'da 4 binden fazla Mehmetçik görev yapıyor.

Uçakları İncirlik'te ve Gaziantep'te topluyoruz. 9 bini aşkın personel ve 350 tondan fazla malzeme bölgeye ulaştırıldı.

Akaryakıt stoklarımızı ve NATO yakıtını halkımızın hizmetine sunduk.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçik deprem bölgesinde seferber oldu! "500'den fazla uçakla sortisi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA