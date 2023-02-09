Mehmetçik deprem bölgesinde seferber oldu! "500'den fazla uçakla sortisi"

Mehmetçiğin arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları da sürdürülüyor.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA: 500'DEN FAZLA UÇAK SORTİ YAPTI

Milli Savunma Bakanı Akar ise son yaptığı açıklamada "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

Akar ayrıca şunları ekledi: 39 Komando taburumuz ve 28 arama kurtarma timimiz bölgedeki çalışmalara dahil oldu. Hatay'da 4 binden fazla Mehmetçik görev yapıyor.

Uçakları İncirlik'te ve Gaziantep'te topluyoruz. 9 bini aşkın personel ve 350 tondan fazla malzeme bölgeye ulaştırıldı.

Akaryakıt stoklarımızı ve NATO yakıtını halkımızın hizmetine sunduk.