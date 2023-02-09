Mehmetçik, depremzedelere 40 bin kişilik sıcak yemek ile 557 bin 600 kumanya dağıttı

Mill iSavunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen 34 sahra mutfağı kurularak faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi.