Nahçıvan halkı Türkeye’deki depremzedeler için seferber oldu

Gerek Azerbaycan'ın Bakü,Gence, Sumgayıt gibi şehirlerinde ve Türkiye sınırında bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde Halk seferberlik halinde getirdikleri malzemeleri Nahçivan Türk Başkonsolosluğuna teslim ediyor.





Nahçıvan'da kimin gücü neye yetiyorsa, Türkiye Nahçıvan Başkonsolosluğuna yardım yağdırıyor. Nahcıvanlı vatandaşlar, Türkiye de meydana gelen deprem yüreğimizi yaktı Türk kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Kardeşlerimiz için tek yürek olup imkanlarımız dahilinde yardım yapıyoruz" dediler.





Türkiye Başkonsolosluğuna yardım getiren Nahçivanlı kadın Sara Azimova "Bugün Türkiye için buradayız. Türkiye'de ki kardeşlerimiz için buradayız. Dünden beri Nahçivanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım için ellerinden ne geliyorsa imkanları ölçüsünde Nahçivanlılar yardım için koşuyor. Ağır günler yaşıyoruz. Enkazda kalan vatandaşların acısını kalbimizde hissediyoruz. Bu çetin günleri beraber aşacağız. Yardımda askerler de seferber oldu. Azerbaycan devleti olarak hem maddi hem manevi Türkiye'nin yanındayız. Depremde hayatını kayıp eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılar şifa diliyoruz."dedi. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinden deprem bölgesine 12 tır yaşam malzemesi gönderildi.