sabah.com.tr deprem bölgesinde! Hatay’da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları anlattı: Bizimki bir mucize

ELİMDEKİ TAŞI DUVARA VURA VURA SESİMİ DUYURDUM

Enkaz altından kurtulan kadın, ailesinin ve kendisinin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. "Bizim ev yıkıldı, yanımızdaki bina da bizim evin üzerine yıkıldı. Ben bağırdım ama sesimi duyuramadım.