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Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:27 Son Güncelleme: 9.2.2023 13:28

sabah.com.tr deprem bölgesinde! Hatay'da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları anlattı: Bizimki bir mucize

Son dakika haberi... Merkezi üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 gün geçti. Sabah.com.tr depremin en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'da vatandaşlarla görüştü. Depremin neden olduğu enkazdan çıkan vatandaşlar o anları anlattı.

sabah.com.tr deprem bölgesinde! Hatay’da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları anlattı: Bizimki bir mucize

Son dakika haberler... Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 12 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden en fazla etkilenen şehirlerden bir tanesi de Hatay. Sabah.com.tr Hatay'da deprem nedeniyle oluşan enkazdan kurtulan vatandaşlarla konuştu.

ELİMDEKİ TAŞI DUVARA VURA VURA SESİMİ DUYURDUM
Enkaz altından kurtulan kadın, ailesinin ve kendisinin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. "Bizim ev yıkıldı, yanımızdaki bina da bizim evin üzerine yıkıldı. Ben bağırdım ama sesimi duyuramadım.

Enkazdan kopan taşla duvara vura vura ses çıkarmaya çalıştım. Dışarıdaki ekip, bu sesi duyunca bir delik açtı duvarda. Biz öyle kurtulduk. Bizimki bir mucize.

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sabah.com.tr deprem bölgesinde! Hatay'da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları anlattı: Bizimki bir mucize
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